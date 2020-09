Orange Flex dla firm jest już dostępny. Przyjrzeliśmy się ofercie pomarańczowego operatora dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Operator zamknięty w aplikacji okazał się strzałem w dziesiątkę i sam jestem zadowolonym klientem pomarańczowego telekomu już od wielu miesięcy. Wiem jednak, że wielu moich znajomych patrzyło na tę taryfę Orange’a spode łba, bo Flex z początku nie miał wariantu dla firm — ale to się wreszcie zmieniło.

Pomarańczowy telekom pozwala już skorzystać z tej oferty osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Postanowiłem sprawdzić, na co dokładnie w ramach Orange Flex mogą liczyć przedsiębiorcy rozliczający się w modelu B2B w porównaniu do osób, które decydują się na ofertę dla klientów indywidualnych.

Jeśli chodzi o ogólne zasady oferty Orange Flex, to są one w wersji dla firm w zasadzie takie same, jak w przypadku ofert indywidualnych. Nie ma tu długoterminowej umowy, a płatność za usługi pobierana jest automatycznie z np. karty płatniczej.

Po każdej automatycznej płatności faktura za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Orange’a w ramach oferty Flex generowana jest automatycznie. Wszystkie wystawione faktury można potem podejrzeć w dedykowanej sekcji w aplikacji mobilnej.

Rejestracji oraz przeniesienia numeru można dokonać w aplikacji, a osoby posiadające smartfony z modułami ESIM mogą zacząć korzystać z usług Orange’a od razu. W przypadku osób, które potrzebują karty SIM, takową można w programie zamówić.

Ważne jest też to, że Orange Flex dla firm wspiera mechanizm Flex Rodzina. Dzięki temu do jednego konta z abonamentem za minimum 25 zł miesięcznie można przypisać do pięciu numerów, z których każdy dodatkowy to koszt od 15 zł co miesiąc.

Ile kosztuje Orange Flex w wariancie biznesowym?

Ceny brutto za usługi w ramach Orange Flex są takie same jak w przypadku ofert indywidualnych, ale w ofercie firmowej chodzi o to, by osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mogła sobie taką płatność odliczyć. Dostępne są cztery pakiety:

25 zł (19,25 zł + VAT) za 15 GB internetu (2,65 GB w UE);

30 zł (23,10 zł + VAT) za 30 GB internetu (3,18 GB w UE);

50 zł (38,50 zł + VAT) za 50 GB internetu (5,30 GB w UE);

80 zł (61,60 zł + VAT) za 100 GB internetu ze wsparciem sieci 5G (8,47 GB w UE).

Bardzo jest przy tym to, że taryfę można zmieniać dowolnie — w górę i w dół. Do tego w przypadku wspomnianych dodatkowych kart SIM można wybrać dodatkowy pakiet w cenie 15 zł bez paczki internetu i wykorzystać mechanizm oddawania transferu.

Co jeszcze warto wiedzieć o nowej firmowej ofercie Orange?

Tak jak w wersji dla klientów indywidualnych, klienci biznesowi mogą wyrobić sobie duplikat karty SIM/ESIM do innego telefonu, tabletu lub smartwatcha, w tym Apple Watcha. Współdzieli ona z tym głównym SIM-em/ESIM-em zarówno numer, jak i paczkę danych.

W ramach oferty Orange Flex nie zabrakło też dodatkowych pakietów takich jak Video Pass, Music Pass oraz pakietów minut na połączenia międzynarodowe i w roamingu. W wersji dla firm można skorzystać też różnych promocji i z klubu Flex.