100 GB za darmo w Orange Flex za to, że jesteś studentem

Orange Flex szykuje nową promocję, którą chce przekonać do siebie studentów. Osoby rozpoczynające lub kontynuujące naukę na uczelni otrzymają na nowy rok akademicki po 100 GB. To zresztą nie koniec niespodzianek dla abonentów.

Studenci, którzy żyją w ciągłym biegu i często ledwo wiążą koniec z końcem, szukają jak najtańszych ofert na usługi telekomunikacyjne. Dobrym wyborem dla nich na nadchodzący rok akademicki może się okazać taryfa Orange Flex, czyli nowoczesna oferta zamknięta w aplikacji.

Orange Flex — 100 GB dla studentów

Z promocji zapewniającej darmowy transfer mogą skorzystać wszyscy klienci Orange Flex, czyli zarówno ci obecni, jak i nowi, których ta oferta skusi. Paczka o wielkości 100 GB ważna będzie przez 180 dni od momentu aktywacji, a wykorzystać można ją w dowolnym celu — czyli zarówno na naukę, i na rozrywkę.

Orange nie będzie sprawdzał, na co klienci wykorzystują swój dodatkowy pakiet, ale warunkiem jego uzyskania jest potwierdzenie statusu studenta. Oprócz tego warunkiem uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz dołączenie do Klubu Flex.

Aby włączyć promocyjny pakiet, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji oraz przejść do zakładki Odkryj. W tym miejscu należy oszukać baner informujący o ofercie dla studentów, a potem go dotknąć i wypełnić formularz potwierdzający status studenta. Po weryfikacji klient otrzyma powiadomienie.

Pomarańczowy operator przypomina przy tym, że nie pierwszy raz wspiera studentów. Telekom już na początku trwania pandemii koronawirusa pozwalał zarówno im, jak i uczniom szkół oraz ich rodzicom i nauczycielom na korzystanie z Orange Flex przez dwa miesiące za symboliczną złotówkę miesięcznie.

Orange zapowiada nową edycję akcji Flex Nocą

Klienci operatora niezależnie od tego, czy są studentami, czy też nie, mogą liczyć na nowe promocje w ramach Klubu Flex na sprzęt. Przecenione zostaną takie urządzenia jak:

smartfon Huawei P Smart 2019 (200 zł zniżki);

zegarek Huawei Watch GT Sport (300 zł zniżki);

laptop HP 255 G7 (100 zł zniżki).

Aby skorzystać z promocji, należy zalogować się dzisiaj w nocy w aplikacji i dokonać zakupu wybranego przez siebie urządzenia z poziomu Klubu Flex.