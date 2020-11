Rusza odświeżona wersja programu Orange Flex – Polecaj i zarabiaj. Za każde skuteczne polecenie oferty operatora nasze konto zostanie doładowane o 70 zł. By układ nie był jednostronny, prezent dostanie również nowy klient.

Tak zwane referale to wykorzystywane od lat bardzo skuteczne narzędzie marketingowe. Zamienia ono użytkowników w sprzedawców. Ci w zamian za namówienie znajomej osoby do skorzystania z oferty operatora otrzymują gratyfikację finansową. Nie inaczej jest w referalowym programie Orange Flex.

Ten nosi nazwę Polecaj i zarabiaj. Za każde polecenie, które zakończy się sukcesem, osoba polecająca otrzyma 70 zł na konto Orange Flex, zaś nowy klient 30 zł. Co właściwie oznacza sukces? Nowy klient musi aktywować ofertę i korzystać z niej przez miesiąc. Po tym czasie środki zostaną przekazane na konto obu stron.

Orange Flex – Polecaj i zarabiaj. Jak to działa?

By móc skorzystać z programu, wystarczy pobrać i zainstalować aplikację Orange Flex – której prawdopodobnie i tak już użytkownicy Flexa używają do zarządzania ich kontem. W aplikacji znajduje się dedykowana sekcja z naszym indywidualnym kodem oferty. To właśnie ten kod należy udostępniać znajomym, by ci przy jego użyciu zarejestrowali się we Fleksie.

To nie koniec wszystkich przewidzianych prezentów. Najbardziej aktywni polecacze otrzymają od operatora pakiet danych. Za każde zaproszone 5 osób Orange przewiduje prezent w formie ważnej przez 180 dni paczki 500 GB. Przy czym jeśli zaprosimy 10 osób, to otrzymamy oczywiście dwie takie paczki.

Program działa od dziś. Warto też przypomnieć, że Orange Flex od niedawna jest dostępny dla klientów firmowych. Plan przewiduje też dodatkowe korzyści dla studentów.