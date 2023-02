Orange wyłącza sieć 3G od 2024 r. Co to oznacza i jak się na to przygotować?

To, co dla użytkownika mogło wydawać się rewolucją, dla operatorów stanowiło spory ból głowy. Sieć 3G była mało wydajna, w dodatku wymagała gigantycznych inwestycji. Przejście na system 3G oznaczało modernizację wszystkich elementów architektury sieci, co wiązało się z gigantycznymi kosztami. Stąd opóźnienia we wdrożeniu tego standardu, który obecnie został wyparty w transmisji danych przez znacznie bardziej wydajny standard 4G LTE. Dziś LTE obsługuje już ponad 96% transmisji danych w sieci Orange, podczas gdy 3G niecałe 3%.