Cyberbezpieczeństwo, ekologia, szybkie światłowody i rozwój 5G - taki był 2022 rok w Orange

W ubiegłym roku w Orange Flex pojawiły się nowe taryfy, a 5G dostępne jest już w tej oferującej 30 GB za 30 zł miesięcznie. Operator wygasił przy tym plan z 15 GB za 25 zł miesięcznie, ale klienci, którzy z niego korzystają, nadal mogą to robić. Do przesiadki na wyższy pakiet może zachęcić ich jednak to, że mogą teraz dzięki temu przypisać ten sam numer do nawet czterech kart SIM jednocześnie.