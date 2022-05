Orange chce, żebyś oddał swój stary telefon. Zrobi z niego dobry użytek

Według estymacji ekspertów w 2030 r. ludzkość będzie produkować 74 mln ton elektrośmieci rocznie. A co dzieje się ze sprzętami elektronicznymi, gdy już przestają być przydatne? Według raportu GWI nawet 31 proc. z nich trafia na śmietnik i to niekoniecznie do dedykowanego pojemnika, a do odpadów zmieszanych. Co zaś dzieje się z nimi później? Te sprzęty, które trafiają na europejskie wysypiska, zwykle odnajdują się potem w krajach trzeciego świata, gdzie zalegają na ogromnych hałdach elektro-odpadów, niszczących środowisko naturalne i lokalne społeczności. Niezbyt przyjemna perspektywa, prawda?