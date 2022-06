5G to szansa dla biznesu. Laboratorium Orange pokazuje, jak zyskają fabryki, magazyny czy biura

Wskaźnik tzw. gotowości na 5G rozumianej jako ilość udostępnionych przez państwo częstotliwości dla sieci 5G to w Unii Europejskiej średnio 38,8 proc. W Polsce oczywiście okrągłe zero. Tymczasem w Niemczech, Grecji i Finlandii wskaźnik ten kształtuje się na poziomie bliskim 100 proc. Niestety każdy miesiąc oczekiwania na rozdysponowanie pasma sprawia, że polskie firmy tracą kolejne szanse na rozwój i korzyści z cyfryzacji. A po sprzęt 5G powinniśmy się ustawić w kolejce tym szybciej, że mamy obecnie do czynienia z ograniczeniami w podaży chipów. Winduje to ich ceny w górę i sprawia, że przejście na nową technologię jeszcze bardziej odsuwa się w czasie.