Operator nie pozostaje bierny wobec sukcesywnie rosnącej liczby kradzieży i aktywnie współpracuje z komendami policji w całym kraju, Służbą Ochrony Kolei oraz Telekomunikacją Kolejową. W całym kraju do końca kwietnia policja zatrzymała 41 sprawców, którzy przyznali się do 56 kradzieży. Jednak jest to kropla w morzu, gdyż potwierdzonych przypadków kradzieży elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w pierwszym kwartale roku było aż 346.