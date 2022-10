T-Mobile i Orange podnoszą ceny. Tanio już było

Fioletowy operator zdecydował się na podniesienie stawek za usługi w ramach taryf Frii i Go. Od grudnia połączenia głosowe w tych taryfach to 0,49 zł za minutę, SMS-y 0,30 zł za sztukę, MMS-y 0,49 zł za sztukę, każdy megabajt to 0,30 zł. Proporcjonalnie zwiększyły się też ceny połączeń i transmisji danych na terenie Unii Europejskiej. To de facto oznacza, że w ramach tych taryf 1 GB transmisji danych to aż 300 zł.