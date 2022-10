Xbox na raty w T-Mobile. Liczymy, czy Xbox All Access się opłaca

Xbox All Access to program, który od dwóch lat jest dostępny w Polsce. Na jego mocy gracze mogą nabywać konsole Xbox Series S oraz Xbox Series X wraz z 24 miesiącami abonamentu Xbox Game Pass Ultimate w systemie miesięcznych rat, bez żadnych dodatkowych kosztów czy opłat początkowych. Dotychczas, aby skorzystać z programu Xbox All Access, klient musiał składać wniosek w stacjonarnym sklepie. Teraz się to zmienia.