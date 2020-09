Xbox All Access w Polsce dla konsol Xbox Series S i X będzie kosztował od 111 zł miesięcznie

Już wiemy, ile trzeba będzie zapłacić za konsole nowej generacji Microsoft w abonamencie Xbox All Access. Zapłacimy miesięcznie 111 zł za Xbox Series S i 148 zł miesięcznie za Xbox Series X.

Xbox All Access to usługa Microsoftu, która pozwala graczom odebrać jedną z konsol firmy z Redmond bez wpłaty własnej. Urządzenie spłaca się potem w formie abonamentu, ale nie jest to typowy zakup elektroniki na raty.

Usługa, którą Microsoft w tym roku oficjalnie uruchomił w Polsce, działa na podobnej zasadzie co kupowanie smartfonów od operatora telefonii komórkowej. Klienci w ramach Xbox All Access spłacają sprzęt oraz opłacają abonament Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox All Access — ile to kosztuje i co dostajemy w zamian?

Podstawą oferty Xbox All Access jest subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate. W jej ramach gracze otrzymują przede wszystkim w ramach Xbox Game Pass dostęp do biblioteki ponad 200 gier, w tym wszystkich produkcji Microsoft Studios na stałe oraz licznych produkcji AAA i indyków od partnerów w ramach rotującej bazy. To jednak nie koniec, a na abonament Ultimate składają się też:

Xbox Game Pass PC — ta sama usługa, ale w wersji na pecety z nieco inną bazą gier dostępnych bez opłat;

Xbox Live Gold — możliwość grania w gry multiplayer na konsolach Xbox oraz dwie gry bez opłat co miesiąc;

xCloud — możliwość uruchamiania wybranych gier w chmurze i strumieniowania ich na urządzenia z Androidem.

Xbox Game Pass Ultimate zgodnie z normalnym cennikiem kosztuje 54,99 zł miesięcznie, ale ta subskrypcja może być częścią abonamentu Xbox All Access. W nim można uzyskać dostęp do abonamentu oraz spłacać raty za sprzęt jednocześnie, a cela zależy od tego, na którą z konsol firmy z Redmond się zdecydujemy. Microsoft przygotował trzy opcje.

W ramach pierwszej z nich płaci się 99 zł miesięcznie, a klient otrzymuje konsolę Xbox One S. Oznacza to, że sprzęt kosztuje 44,01 zł miesięcznie, co w skali dwóch lat przekłada się na 1056,24 zł, ale to już wiedzieliśmy wcześniej. Nową informacją jest to, ile zapłacimy za abonament w przypadku konsol nowej generacji i cenniki prezentują się następująco:

Xbox Series S w Xbox All Access — 111 zł miesięcznie przez 24 miesiące; sama konsola kosztuje tym samym 56,01 zł miesięcznie, a łącznie 1344,24 zł (przy cenie sklepowej wynoszącej 1349 zł);

Xbox Series X w Xbox All Access — 148 zł miesięcznie przez 24 miesiące; sama konsola kosztuje tym samym 93,01 zł miesięcznie, a łącznie 2232,24 zł (przy cenie sklepowej wynoszącej 2249 zł).

Xbox All Access — gdzie kupić?

Ostatnią kwestią związaną z Xbox All Access, która nie jest jeszcze w pełni jasna, to to, czy będzie można zamówić konsolę przez internet np. bezpośrednio ze strony Microsoftu lub od jednego z partnerów, czy też abonament będzie dostępny wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Mam nadzieję na to pierwsze, ale obawiam się bramki numer dwa — jak na razie partnerem został ogłoszony Media Expert.



