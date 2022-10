Osoby, które nie są aktywne zawodowo, a przy tym ani się nie uczą, ani nie zdobywają umiejętności zawodowych w inny sposób, określane są akronimem NEET (ang. "Not in Employment, Education nor Training"). Większą część tej grupy stanowią dziś kobiety. Przyczyną tego stanu rzeczy bywają głównie zobowiązania macierzyńskie oraz opiekuńcze wobec członków ich rodzin.