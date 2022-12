Jeden prezent może zadowolić wszystkich. Zobacz, jak to zrobić

Wprawdzie XBOX może służyć za multimedialny kombajn, ale można wybrać też dedykowany sprzęt do oglądania filmów. Samsung The Freestyle sprawdzi się u zdeklarowanych przeciwników telewizji i telewizorów. Przy zakupie otrzymamy powerbank o wartości 799 zł, ale to nie jest główny argument przy wyborze tego urządzenia. Projektor automatycznie koryguje przekrzywiony obraz i charakteryzuje się prostotą obsługi. Łączy się bezprzewodowo ze smartfonem i sam jest prawie tak mobilny jak telefon, gdyż waży tylko 1 kilogram. To nie jest problem zabrać go na wspólne oglądanie filmu do znajomych i odtworzyć treści ze smartfona.