Światłowód do pracy, oglądania filmów i seriali w Netflix, gier online. Już teraz warto postawić na przyszłościowe rozwiązania

A to jedynie średnie odczyty dla milionów porównań. Światłowodem już dziś możemy pobierać treści z prędkością do 1 Gb/s. O tym, że nie jest to przerost formy nad treścią przekonaliśmy się w czasie pandemii, kiedy wszyscy członkowie rodziny wymagali jak najlepszych parametrów - tu i teraz. Kiedy rodzice uczestniczą w wideokonferencjach, a dzieci korzystają z edukacji zdalnej łatwo o wysycenie pasma, a to nie tylko prowadzi do spowolnienia transferu, ale i zmniejsza stabilność.