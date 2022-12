Słup na miarę XXI wieku. Orange stawia kompozytowe pale w Polsce. Co z recyklingiem?

Słup żelbetonowy dla linii energetycznych, które regularnie mijasz podczas codziennej trasy do pracy czy sklepu, potrafi ważyć od 300 do 800 kilogramów. Na tym tle nowoczesne słupy kompozytowe, które zaczyna wykorzystywać Orange podczas rozbudowy infrastruktury światłowodowej, wydają się nierealnie lekkie. Jeden taki słup ma masę nie większą niż 50 kilogramów. To dziesięciokrotna redukcja ciężaru, przy zachowaniu wyższej wytrzymałości samego pala.