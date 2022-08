Zamienią zużyte turbiny wiatrowe w pieluchy i żelki. Naukowcy znaleźli sposób na ich recykling

Oprócz nowych łopat do turbin wiatrowych, nowa żywica powstała w procesie recyklingu może być wykorzystana do wielu innych zastosowań. Mieszając żywicę z różnymi minerałami, zespół wyprodukował sztuczny kamień, który można było przekształcić w przedmioty użytku domowego, takie jak blaty i zlewy. Naukowcy mogliby również rozdrobnić odzyskany materiał i wymieszać go z innymi żywicami plastikowymi do formowania wtryskowego, które jest wykorzystywane do produkcji takich przedmiotów jak pokrowce na laptopy i elektronarzędzia.