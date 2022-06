Turbiny wiatrowe pracujące na morzu już po dwóch latach są zniszczone. Ich skrzydła cierpią niemiłosiernie

Co to oznacza? Jeżeli przy korzystnych warunkach wirnik takiej turbiny obraca się w tempie rzędu 10 obrotów na minutę, to końcówka takiej 100-metrowej łopaty porusza się z prędkością ponad 350 km/h. Pod względem konstrukcyjnym nie jest to problem. Problemem jest woda pod każdą postacią. Można nawet powiedzieć, że problem przypomina ten sam, z którym musi się mierzyć Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Orbitalne laboratorium przemieszczające się z ogromną prędkością 400 km nad powierzchnią Ziemi, okrąża naszą planetę w ciągu zaledwie 90 minut. Przy tak dużej prędkości zderzenie z nawet mikroskopijnie małym ziarnem pyłu pozostawia na stacji kosmicznej liczne ślady w postaci małych, ale z czasem istotnych mikrokraterów.