Robią im pogrzeby, bo nie mają innego pomysłu. Turbiny wiatrowe zalewają Ziemię

Turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne i inne sposoby pozyskiwania zielonej energii, to ciągle świeży temat. Dopiero na własnych błędach uczymy się, jak robić to skutecznie, jak optymalizować proces i jak radzić sobie z odpadami. Wyzwaniem najbliższych lat będzie bez wątpienia utylizacja akumulatorów, które dzisiaj tak chętnie pakujemy do samochodów. Już teraz mamy problem, co robić ze zużytymi turbinami wiatrowymi. Jest kilka ciekawych pomysłów, ale póki co ludzie ciągle robią im pogrzeby.