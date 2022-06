Z jednej strony obniżenie emisji gazów cieplarnianych w procesie produkcji paliw kopalnych to zawsze jakiś plus. Z drugiej strony, oznacza to, że Norwegia nie ma w najbliższym czasie żadnych planów ograniczania wydobycia paliw kopalnych, które już teraz odpowiadają za 60 proc. eksportu tego nordyckiego kraju. Sytuacja jest zatem skomplikowana. Z jednej strony Norwegia kojarzy się dziś przede wszystkim z ekologią, z powszechnie kupowanymi tam samochodami elektrycznymi, a z drugiej strony cały swój dobrobyt opiera na wydobyciu i sprzedaży paliw kopalnych za granicę. Pozostaje zatem uznać, że skoro i tak będą wydobywać dalej, to przynajmniej niech proces ten zasilają energią wygenerowaną przez wiatr.