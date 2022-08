Wyobraź sobie wielkie nozdrza, które generują prąd. To naprawdę działa

System UniWave jest urządzeniem pływającym, które można odholować do dowolnej lokalizacji przybrzeżnej i podłączyć do lokalnej sieci energetycznej. System zaprojektowany przez australisjką firmę Wave Swell Energy (WSE) do działania wykorzystuje naturalne pływy morskie. Przypływ napełnia wodą specjalną komorę, podnosząc ciśnienie powietrza w komorze i wypychając je przez otwór wylotowy. Podczas odpływu redukowany jest poziom wody w komorze, co jednocześnie wytwarza wysokie podciśnienie, które zasysa powietrze przez turbinę na szczycie i wytwarza energię elektryczną, następnie przesyłaną do infrastruktury, do której podłączony jest UniWave.