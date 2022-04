Turbiny wiatrowe zabijały orły. Firma zapłaciła słoną karę

W Ameryce zapadł naprawdę ważny wyrok. Właściciel farm wiatrowych zapłacił za to, że łopaty turbin doprowadziły do śmierci przelatujących orłów. Kara jest wysoka, ale nie powinna szokować, bo przedsiębiorstwo nie robiło nic, aby do niepotrzebnych zgonów nie dopuścić.