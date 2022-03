Gigantyczne wibratory mogą zastąpić klasyczne turbiny wiatrowe jako nowe źródło energii. Są już pierwsze prototypy

Nie sposób tutaj jednak nie zauważyć, że informacja o projekcie rozniosła się po sieci lotem błyskawicy ze względu na sugestywny kształt turbin. W wątku na Reddicie okrzyknięto wibrującą turbinę mianem skybratora, co ma być nawiązaniem do atmosfery i wibratora. Ale z drugiej strony, czy to źle? Nawet jeżeli kształtem wynalazku można kogoś przyciągnąć do artykułu o odnawialnych źródłach energii, to zawsze jest to jakieś osiągnięcie.