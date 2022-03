Jedni robią im pogrzeby, inni dają drugie życie. Ze starych turbin wiatrowych powstały meble i mosty

Turbina wiatrowa nadaje się w około 80 proc. do recyklingu. Pozostałe 20 proc. w postaci ogromnych śmigieł to wyzwanie dla środowiska, gdyż obecnie wychodzące z użytku łopaty turbin nie mogą zostać poddane recyklingowi. Ostrza wytrzymują około 20 do 25 lat i są zwykle wykonane z włókna szklanego lub włókna węglowego. I to właśnie te niezwykle wytrzymałe tworzywa zastosowane w produkcji śmigieł są przyczyną problemów z ponownym wykorzystaniem. W przeciwieństwie do metali lub tworzyw sztucznych nie można ich po prostu stopić i przerobić na nowy, zdatny do użytku materiał. Do tego dochodzi kwestia rozmiaru owych śmigieł - 90-metrowe śmigło to wyzwanie zarówno przy transporcie, przechowywaniu jak i manualnej dekompozycji.