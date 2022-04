Niepokojący jest wzrost popularności złośliwego oprogramowania, czyli czegoś, co do tej pory uważane było za margines zagrożeń dla użytkowników telefonów komórkowych. Aż 18 proc. zarejestrowanych przez CERT Orange Polska stanowił malware. Orange zwraca przy tym szczególną uwagę na Flubota, który kradnie kontakty z telefonu i wysyła do ofiar SMS-y z sugestią zainstalowania rzekomo ciekawej aplikacji. SMS zawiera łącze do jej pobrania, a treść wiadomości wygląda tak, jakby pisała ją znajoma osoba. Owa niby interesująca aplikacja to w rzeczywistości malware. CERT Orange Polska twierdzi, że w niektórych dniach wykrywał nawet milion wysłanych przez Flubota SMS-ów dziennie.