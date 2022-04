Według informacji opublikowanej przez Reuters, co najmniej pięcioro wysoko postawionych przedstawicieli Unii Europejskiej było szpiegowanych za pośrednictwem oprogramowania NSO Group między lutym i wrześniem 2021 r. Jedną z ofiar jest Didier Reynders, komisarz do spraw sprawiedliwości z Komisji Europejskiej. Co najmniej czworo pozostałych osób również pełniło funkcje komisarzy, do spraw sprawiedliwości i konsumentów.