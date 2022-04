Hakerzy włamali się do rosyjskich systemów monitoringu. Tak wygląda Kreml od środka

Niestety, przy całej sympatii ludu do działań Anonymous, kolektywowi zdarzało się już publikować informacje co najmniej przesadzone. Zapisy z kamer, które hakerzy opisują jako nagrania CCTV z Kremla, będą musieli zweryfikować niezależni eksperci, by potwierdzić ich autentyczność. Jeżeli jednak okażą się prawdziwe, będą mogły stanowić kopalnię wiedzy dla służb wywiadowczych na całym świecie.