Bank Centralny Rosji zhakowany, wyciekną tajne dokumenty. Tak twierdzi Anonymous

Dokładniej rzecz biorąc: 35 tys. dokumentów, o czym mówi tweet sprzed kilku godzin opublikowany na koncie "Anonymous TV", które ma ponad 370 tys. obserwujących. Jest to o tyle istotne, że grupa Anonymous ma wiele kont, ale żadnego oficjalnego. W związku z tym źródła infromacji od tych osób mogą bywać wątpliwe - czasem ktoś zwyczajnie może się pod nich podszywać. 370 tys. obserwujących to nie jest oszałamiająca liczba, zważywszy na to, że np. konto Anonymous o nazwie “YourAnonNews” ma niemal 8 mln osób.