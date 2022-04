Biometria głosowa w Orange. Wystarczy się odezwać, by potwierdzić swoją tożsamość.

Hasło to najprostszy format danych, to znaki tekstowe wysyłane za pośrednictwem Internetu, mogące być przechwycone przez złośliwe oprogramowanie lub włamanie cyberprzestępców. Na dodatek klienci dziś muszą się posługiwać bardzo dużą liczbą haseł: do poczty, do komputera, do usługi VOD, do konta u operatora komórkowego i wiele, wiele innych. Trudno się dziwić i winić klientów, że w efekcie zamiast wymyślać skomplikowane hasła i często je zmieniać, stosują łatwe do zapamiętania frazy, na dodatek w wielu różnych usługach online.