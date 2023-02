1/4 stacji bazowych Orange obsługuje już 5G. To dużo, czy mało? Zastanówmy się

Jak informuje GSMOnline, Orange dysponuje w Polsce 12 tysiącami stacji bazowych. Dokładnie 3357 z nich obsługuje sieć 5G. Oznacza to, że z nowoczesnym standardem łączności bezprzewodowej jest kompatybilna 1/4 stacji pomarańczowego operatora. To dużo czy mało?



Pod koniec 2022 roku liczbą ponad 3000 stacji 5G chwalił się w komunikacji prasowej wyłącznie Plus, pozycjonujący się na lidera wdrażania nowoczesnego standardu. Możemy przypuszczać, że żaden operator w Polsce nie dotarł jeszcze do liczby ponad 4000 stacji bazowych obsługujących 5G, ale zaznaczam, że są to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. W sieci nie ma najnowszych informacji umożliwiających dokonania bezpośredniego zestawienia za ten sam, najnowszy okres.