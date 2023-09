Co z aukcją 5G w Polsce? Mamy komentarz UKE

Aukcja została ogłoszona na podstawie obowiązujących, a nie projektowanych przepisów. Wymagania bezpieczeństwa są zawarte w projektach decyzji rezerwacyjnych na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 10 Prawa telekomunikacyjnego, a ich treść jest zgodna z dyrektywą NIS2, która musi być zaimplementowana do polskiego systemu prawnego do początku 2025 r. Aukcja dalej trwa zgodnie z harmonogramem. Podtrzymujemy, że operatorzy powinni otrzymać pasmo do dyspozycji jeszcze w tym roku.

– komentuje Witold Tomaszewski, rzecznik UKE.