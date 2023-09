Orange testuje prawdziwe 5G. Takie prędkości mają być wreszcie w całym kraju

Niektórzy mogą podrapać się po głowie – skoro w Lublinie Orange testuje prawdziwe 5G, to z jakiego korzystam u siebie? To obecne działa w technologii DSS, która pozwala dzielić pasmo przez dwie technologie: 4G i 5G. DSS działa w pasmie częstotliwości przeznaczonym dla sieci LTE2100, natomiast domyślnym dla 5G jest pasmo C (3,4-3,8 GHz). Co ciekawe, sprawdzany kanał ma szerokość 100 MHz. To więcej niż suma szerokości wszystkich kanałów, które Orange wykorzystuje na LTE.