Plus rozszerzył zasięg sieci 5G Ultra. Oto lista miejscowości

Ponad dwa miesiące temu polski operator postanowił uruchomić sieć 5G Ultra. Ta w najlepszych możliwych warunkach ma być szybka jak światłowód, zapewniając prędkość pobierania do 1 Gb/s. Plus początkowo oferował dostęp do sieci w 98 miejscowościach w całej Polsce za sprawą 356 stacji bazowych, jednak nie próżnował i sieć jest dostępna jeszcze szerzej. Dostęp do niej ma ponad 4,2 miliona mieszkańców Polski.