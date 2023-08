Malutka karta uratowała mi wakacje. Kosztowała mnie 5 zł

Co przy tym stało się z kupioną przeze mnie kartą Plusa po tym, jak wróciłem już do domu? Uznałem, że skoro działa to tak dobrze, to wykorzystam ją w moim iPadzie, który pełni u mnie rolę przenośnego komputera. Jakoś w końcu trzeba przerzucać te gigabajty zrobionych zdjęć i filmów, i najlepiej, żeby było to szybko. A skoro już wiem, gdzie jest szybko, to wybór nie jest jakiś specjalnie trudny...