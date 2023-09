Rząd wycofuje się z nowelizacji ważnej ustawy. Co dalej z 5G i blokadą filmów z ludźmi bez ubrań?

Ustawa wprowadzająca ograniczenia dostępu do treści dla dorosłych miała na celu ochronę małoletnich przed dostępem do niebezpiecznych treści w Internecie. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd w kwietniu 2023 r. i zakładał, że dostawcy usług internetowych będą musieli wprowadzić bezpłatny, skuteczny i prosty w obsłudze mechanizm blokowania dostępu do wspomnianych treści w sieci. A także że abonenci będą mogli zdecydować, czy chcą korzystać z usługi ograniczenia dostępu do tych treści, lub z niej zrezygnować. W tym celu będą musieli potwierdzić swoją tożsamość i wyrazić swoją wolę w formie pisemnej lub elektronicznej.



Powstać miałby rejestr osób, które wyraziły zgodę lub rezygnację z usługi ograniczenia dostępu do treści dla dorosłych. Rejestr ten miałby być dostępny dla ministra cyfryzacji, który mógłby nakładać kary na dostawców usług internetowych za niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych.



Dostawcy usług internetowych byliby również zobowiązani do podejmowania działań promocyjnych na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści dla dorosłych i opracowania raportu o podjętych działaniach. Na dziś nie jest jasne czy będą nad tą ustawą prowadzone dalsze prace. Czekamy na komentarz rzecznika Ministerstwa Cyfryzacji.