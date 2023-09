Szkoły nie dostały laptopów. Ministerstwo zrzuca winę na samorządy

Pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy się, że we wrześniu do 290 tys. 64 uczniów w 50 regionach trafią już pierwsze laptopy. A co z pozostałymi? Program przekazywania sprzętów trwa do grudnia. Krakowska "Wyborcza" 7 września napisała, że Kraków nie ma jeszcze nawet podpisanej umowy z ministerstwem.