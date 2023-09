Koniec wakacji, czas wracać do szkoły. Jak wybrać laptopa dla ucznia podstawówki? Poradnik

Procesor Intel Core i3-1115G4 to rozsądne minimum. Oferuje dwa rdzenie i cztery wątki, co oznacza, że może obsługiwać do czterech zadań jednocześnie. Ma też zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics, która jest wystarczająca do prostych gier i multimediów. Jego taktowanie bazowe to 3 GHz, a maksymalne to 4.1 GHz, co zapewnia mu dobrą szybkość pracy. Jego pobór mocy to 28 W, co jest umiarkowanie wysokie, ale nie wpływa znacząco na czas pracy na baterii.