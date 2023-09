Dorastanie bez laptopa jest trudne. Wybieramy najlepszy notebook dla licealistów i studentów

Chromebook 514 od Acera wydaje się propozycją niemalże deklasującą konkurencję w kategorii laptopów do nauki. Decyduje o tym cena - 2099 zł - i to, co oferuje w zamian. A oferuje znacznie więcej niż powinien. Począwszy od układu Core i5-1135G7, a więc bardzo przyzwoitego i nowoczesnego procesora nowej generacji, który na dodatek jest wysoce energooszczędny i zawiera wbudowaną kartę graficzną Iris Xe. Wystarczy nie tylko na dziś, ale i na przyszłość. Do tego 8 GB RAM i 256 GB pamięci SSD, co z powodzeniem wystarczy do wszystkich aplikacji i projektów.