Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?

Minęły już czasy, gdy idąc do szkoły lub na studia jedyne co trzeba było zrobić, to odwiedzić sklep papierniczy i księgarnię. Podręczniki, zeszyty, długopisy, ołówki i inne analogowe przybory to dziś dopiero początek. Warto się wyposażyć również w kilka sprzętów elektronicznych, które warto wrzucić do plecaka. Czasem dbają o to sami uczniowie i studenci, a czasem ich rodzice.