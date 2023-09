Prawdziwe no-limits! Telefon i internet bez limitu prędkości za 0 zł przez 12 miesięcy w T-Mobile

Operatorzy stale zasypują nas coraz to kolejnymi promocjami i bonusami - czy to abonamentowymi, czy na kartę. Dobrym przykładem jest Orange, który ostatnio odpalił możliwość zgarnięcia nawet 5 miesięcy abonamentu za darmo (która potrwa tylko do jutra), czy Plush oferujący to samo, tylko że na trzy miesiące. Kilka dni temu T-Mobile przygotował coś dla „karciarzy”, a teraz klienci biznesowi mogą zgarnąć rok za darmo.