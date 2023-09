Jak informuje T-Mobile, wybierając się do jednej z Żabek można kupić promocyjny starter. Kosztuje on 10 zł, a w ramach tej kwoty dostajemy 240 GB internetu do wykorzystania przez 30 dni od aktywacji. Mamy tutaj 40 GB (20 + 20 GB za doładowanie) z oferty GO! M (standardowo kosztuje 35 zł miesięcznie), która poza paczką internetu oferuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.