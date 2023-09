Otvarta zmienia ofertę. Abonament w naprawdę niskich cenach 

Co prawda wielka czwórka telekomów - Plus, Play, Orange i T-Mobile zdecydowanie są najchętniej wybierani, to przecież na rynku istnieje masa innych mniejszych operatorów. Oferują swoje usługi w niskich cenach, dzięki czemu można uzyskać masę gigabajtów, przy czym wcale nie trzeba płacić jak za woły.