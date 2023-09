Masz Orange na kartę? To sprawdź aplikację, czeka na ciebie darmowy internet

Co jednak ważne, pakiet można odebrać już dzisiaj, lub poczekać do końca miesiąca - ten jest do odebrania aż do 30 września. Takie pakiety pokazują, że warto czasem zaglądnąć do aplikacji Mój Orange - szczególnie jeśli mamy abonament, to darmowe bonusy pojawiają się zdecydowanie częściej.