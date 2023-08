T-Mobile i Google łączą siły. T Phone'y (2023) to nie koniec niespodzianek

Dostęp do dobrego łącza potrzebny jest z kolei każdemu z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia i zawodu. W końcu to właśnie on daje dziś dostęp do nieprzebranych zasobów wiedzy, pomaga w edukacji i zdobywaniu wiedzy oraz wyrównuje szanse na rynku pracy. No i oczywiście jest bramą do świata rozrywki: zapewnia nam natychmiastowy dostęp do gier wideo, seriali i filmów w serwisach wideo na żądanie, e-booków, audiobooków itd.