Już wiem, o co chodzi przeciwnikom 5G. Naiwnie myślałem, że naprawdę martwią się o zdrowie

Przyłapanie na tak cynicznym podejściu zmienia zasady gry, bo widzimy, w jaki perfidny sposób ludzie chcą chronić „swoje”. Będą nawet podsycali niebezpieczne teorie o tym, że przez 5G nie rodzą się dzieci! To wszystko po to, żeby nie okazało się, że MOJA ŚWIĘTA WŁASNOŚĆ straciła na wartości. Tylko to się liczy, absurdalna wycena, świadomość, że jest się przynajmniej na zero! Bez jakichkolwiek podstaw, że tak może się zdarzyć i działka warta dziś 300 tys. z jednego powodu za 30 lat będzie warta 249 tys. zł. I chyba naprawdę wolałbym tę naukową niewiedzę o smażeniu mózgów niż ta zapalczywa walka o zachowanie szans na zarobek. To mówi więcej o społeczeństwie.