To urządzenie udowodniło mi, że cisza nie istnieje

Ma to swoje plusy. Chodząc z rejestratorem dźwięku po osiedlu odkrywam, jak fantastycznie skrzypi stara brama otwierająca się automatycznie. Jakbym znalazł się na koncercie artysty dźwiękowego tworzącego w industrialnych klimatach. A to coś, co słyszymy na co dzień, ale odbieramy po prostu jako miejski zgiełk. Hałas, do którego musimy się przyzwyczaić - bo co innego zrobić?