Szybki internet trafia do kolejnych polskich miast. Prawdziwe 5G zaczyna się rozkręcać

Oczywiście na razie są to raczej większe miasta, ale rzecznik Orange poinformował również, że w planach jest stopniowe zwiększanie zasięgu, także w mniejszych miejscowościach. Klienci Orange już teraz mogą sobie sami sprawdzić zasięg 5G w paśmie C na mapce zasięgu dostępnej na stronie internetowej operatora, zaznaczając opcję "5G do 1050 Mb/s".