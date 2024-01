Urząd sprawdził, jak Polacy korzystają z internetu w telefonie. Jest dziwna rozbieżność w danych

Ponownie przeważa tu młodsza grupa wiekowa. Z internetu w komórce korzysta 98 proc. respondentów w wieku 15-29 oraz 30-44 lat, jednocześnie wskaźnik spada do 86 proc. wśród osób wieku 45-59 lat i do jedynie 42 proc. wśród seniorów 60+. Jest niższy także wśród osób z podstawowym i zawodowym wykształceniem (odpowiednio 58 proc. i 57 proc.), wzrasta ze średnim i wyższym (odpowiednio 90 i 98 proc.). Co ciekawe uzależniony jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.