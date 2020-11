Nowa oferta Plusa, czyli 5G dla wszystkich i podwójne paczki danych

Plus podzielił się właśnie nowymi cennikami abonamentów na karty SIM do telefonów i modemów. Sieć obiecuje wszystkim dostęp do 5G i wprowadza w ramach świątecznej promocji dwukrotnie większe paczki danych.

Plus uaktualnił właśnie swoją ofertę abonamentową. Klienci, którzy wcześniej korzystali z zielonego 5G w ramach ograniczonej czasowo promocji, mogą teraz liczyć na dostęp do sieci 5. generacji na cały okres trwania umowy i to niezależnie od tego, na który abonament się zdecydują (jeśli tylko znajdują się w zasięgu).

Plus na abonament — nowe pakiety ze wsparciem 5G

Podstawowy pakiet w nowej ofercie abonamentowej sieci Plus kosztuje 30 zł miesięcznie. W jego ramach klienci mogą liczyć na rozmowy i wiadomości bez limitu oraz pakiet internetu mobilnego o wielkości 2 GB. Do tego dochodzi Tidal na 90 dni bez opłat (potem 19,99 zł na 30 dni) oraz HBO GO na miesiąc bez opłat (potem 20 zł na miesiąc).

W przypadku abonamentu za 50 zł również można liczyć na nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS i dostęp do Tidala i HBO GO na takich samych zasadach, co w tańszym pakiecie, ale do tego dochodzi 12 GB internetu z mobilnego z lejkiem 1 MB/s. Najwyższa taryfa za 75 zł zwiększa pakiet internetu do 72 GB i zawiera w sobie dostęp do Tidala na rok.

Zielony operator zaznacza przy tym, że jego oferta skrojona jest na potrzeby rodzin.

Do karty SIM za 50 zł miesięcznie można dobrać kolejne za połowę tej ceny. W przypadku abonamentu za 75 zł dodatkowa karta SIM z takim samym pakietem kosztuje również 25 zł mniej, czyli 50 zł miesięcznie. W obu przypadkach im więcej numerów weźmiemy na jednej umowie, tym mniej średnio płaci się za jeden z nich.

Plus Internet i podwójne paczki danych na Święta

W ofercie sieci Plus można znaleźć teraz cztery różne abonamenty na internet mobilny. W każdym z nich można otrzymać dostęp do sieci 5 generacji. Poza tym podstawowa taryfa za 30 zł miesięcznie pozostała bez zmian i oferuje 30 GB transferu bez lejka.

W przypadku pozostałych taryf pakiety podwojono. Dostępne są opcje 90 GB zamiast 45 GB za 40 zł miesięcznie, 120 GB zamiast 60 GB za 40 zł miesięcznie i 200 GB zamiast 100 GB za 70 zł miesięcznie wraz z lejkiem po wykorzystaniu podstawowego pakietu.

W każdym przypadku można liczyć na 3 miesiące gratis przy zmianie operatora oraz na usługi multimedialne.

Klienci mogą otrzymać również HBO GO na miesiąc za darmo, co potem kosztuje 20 zł miesięcznie. Do tego dochodzi bezpłatny dostęp do serwisu Tidal. Bonus to 90 dni bez opłat i potem za 19,99 zł na 30 dni w pakietach za 30 zł, 40 zł i 50 zł oraz bez opłat na cały czas trwania umowy w taryfie za 70 zł).