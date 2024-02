Nie chcą nowych masztów 5G. Mówią, że przez obecne boli głowa, pocą się i nie mogą spać

Głoszą oni, że sąsiedztwo takich instalacji powoduje problemy z zasypianiem, częste wybudzenia, nocne poty... Aha i oczywiście jest też przyczyną nowotworów, a lekarze onkolodzy nas o tym nie informują, bo na tym zarabiają. Co ciekawe, w innych tego typu fałszywych publikacjach czytamy z kolei, że onkolodzy biją na alarm zaniepokojeni masowym wzrostem zachorowań na raka spowodowanym przez 5G, ale to szczegół - kto by tam za onkologami nadążył.