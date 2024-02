Czy maszty komórkowe obniżają wartość nieruchomości? Sprawdzili i mówią, jak jest

Naukowcy przeanalizowali dane transakcyjne zbierane od 1 stycznia 2018 r. do grudnia roku 2023. Wzięli pod uwagę takie czynniki jak tendencje zmian cen nieruchomości w czasie, kształtowania się popytu i podaży dla nieruchomości czy też parametry powierzchniowe nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. Zbiór zawierał prawie 10 tys. gruntów – zabudowanych i niezabudowanych. Zwrócono uwagę, czy w odległości co najmniej kilometra od analizowanej nieruchomości znajduje się jakikolwiek BTS i to był punkt wyjścia dla dalszych badań.